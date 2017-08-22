У муромского предпринимателя изъяли «палёнку» на 5 миллионов

В Муроме полицейские пресекли реализацию контрафактной алкогольной продукции. Алкоголь неизвестного происхождения реализовал 53-летний местный предприниматель.

В ходе проведения оперативных мероприятий, из помещения склада, арендуемого мужчиной, сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 25 000 бутылок алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения различной емкости и наименований.

Изъятая оперативниками продукция была направлена на экспертизу. Она подтвердила: на крепкие спиртные напитки были наклеены акцизные и федеральные специальные марки, изготовленные не на производстве ФГУП «Гознак».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, алкогольная продукция реализовывалась в небольших торговых точках Мурома и Муромского района по цене, в несколько раз ниже рыночной. Предварительная стоимость изъятой партии алкоголя составляет 4 900 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: https://33.мвд.рф