В Суздале два дня будут биться на мечах

Фестиваль, который пройдет в Суздале 26 и 27 августа, объединит участников из клубов исторической и военно-исторической реконструкции со всей России. Участники фестиваля встанут лагерем на берегу реки Каменки и продемонстрируют быт средневековых людей, а также военное искусство того времени.

Вниманию зрителей будут предложены конный турнир, джигитовка и стрельба из лука с коня. А ещё зрители увидят бои на мечах в пешем строю и один на один. Изюминкой фестиваля станут профессиональные полноконтактные поединки воинов в средневековых доспехах. В течение фестиваля будут работать интерактивные площадки и мастер-классы, желающие испытать себя смогут пострелять из лука, примерить доспехи, сразиться на тренировочных мечах, прокатиться на лошади, купить средневековые атрибуты и сувениры и многое другое.

Программа фестиваля

26 августа. Суббота

10.00-10.40 Торжественное открытие фестиваля. Представление клубов-участников.

11.00-12.00 Конный турнир.

12.00-12.30 Бугурты.

12.30-14.00 Турнир по историческому фехтованию. Номинация “Юниоры”.

13.00-17.00 Лучный турнир.

14.00-15.30 Турнир по историческому фехтованию. Номинация “Девушки”.

15.30-16.00 Бугурты.

16.00-17.00 Конный турнир.

17.00- 18.30 Профессиональные поединки.

21.00 – 21.30 Фаер-шоу “Путь солнца”.

27 августа. Воскресенье.

10.00-11.00 Конный турнир.

11.00-13.00 Лучный турнир.

11.00-11.30 Бугурты.

11.30-12.30 Конкурс исторического костюма.

12.30-14.30 Турнир по историческому фехтованию. Номинация “Мужчины”.

15.00 Торжественное награждение участников. Закрытие фестиваля.

В течение дня на фестивале будут работать:

– средневековая ярмарка,

– мастер-классы,

– музыкальная группа “LaVerden”.

Фото: https://pp.userapi.com/c841423/v841423849/ec86/RRWc472kbOk.jpg