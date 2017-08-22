В Суздале два дня будут биться на мечах

Фестиваль, который пройдет в Суздале 26 и 27 августа, объединит участников из клубов исторической и военно-исторической реконструкции со всей России. Участники фестиваля встанут лагерем на берегу реки Каменки и продемонстрируют быт средневековых людей, а также военное искусство того времени.
Вниманию зрителей будут предложены конный турнир, джигитовка и стрельба из лука с коня. А ещё зрители увидят бои на мечах в пешем строю и один на один. Изюминкой фестиваля станут профессиональные полноконтактные поединки воинов в средневековых доспехах. В течение фестиваля будут работать интерактивные площадки и мастер-классы, желающие испытать себя смогут пострелять из лука, примерить доспехи, сразиться на тренировочных мечах, прокатиться на лошади, купить средневековые атрибуты и сувениры и многое другое.
Программа фестиваля
26 августа. Суббота
10.00-10.40 Торжественное открытие фестиваля. Представление клубов-участников.
11.00-12.00 Конный турнир.
12.00-12.30 Бугурты.
12.30-14.00 Турнир по историческому фехтованию. Номинация “Юниоры”.
13.00-17.00 Лучный турнир.
14.00-15.30 Турнир по историческому фехтованию. Номинация “Девушки”.
15.30-16.00 Бугурты.
16.00-17.00 Конный турнир.
17.00- 18.30 Профессиональные поединки.
21.00 – 21.30 Фаер-шоу “Путь солнца”.
27 августа. Воскресенье.
10.00-11.00 Конный турнир.
11.00-13.00 Лучный турнир.
11.00-11.30 Бугурты.
11.30-12.30 Конкурс исторического костюма.
12.30-14.30 Турнир по историческому фехтованию. Номинация “Мужчины”.
15.00 Торжественное награждение участников. Закрытие фестиваля.
В течение дня на фестивале будут работать:
– средневековая ярмарка,
– мастер-классы,
– музыкальная группа “LaVerden”.
Фото: https://pp.userapi.com/c841423/v841423849/ec86/RRWc472kbOk.jpg
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.