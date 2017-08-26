Фейерверк по случаю Дня города продолжит танцевальный open-air

На празднование Дня города Владимира местные власти пока собрали чуть больше двух миллионов рублей. При этом вложилось в финансирование мероприятий более 100 организаций.

В прошлом году на праздник потратили 3,3 миллиона рублей. Но в мэрии надеются, что спонсоры ещё подоспеют, и необходимая сумма наберётся.

Среди прочих статей расходов нашлись средства на проведение фейерверка. Несколько лет его спонсирует компания “Дата-центр Яндекс”. Причем, по словам начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александра Карпиловича, во всех регионах, где присутствует компания “Яндекс”, она всегда оплачивает фейерверк по случаю празднования дня города.

В этом году праздничное световое шоу продлится 10 минут. После чего праздничная программа продолжится: на Соборной площади столичные DJ зажгут танцевальное open-air. До одиннадцати вечера скучать не придется.