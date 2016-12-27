В Радужном не увидят фейерверк и будут экономить воду

В Александрове горожанам не обещают фейерверка в праздничную ночь. И в целях безопасности, и из-за экономии бюджета, – подтвердили «Призыву» в администрации района и заверили, что в прошлом году также не тратились на огненные забавы. А вот в соседнем Карабаново фейерверк состоится, там решили традицию не менять.

В Суздале фейерверка, как и в прошлом году, не будет. На территории города действует запрет на использование пиротехнической продукции. Но в огуречной столице есть 4 площадки (все на территории известных отелей), где запускают фейерверки вне зависимости от времени года. Очевидно, что и новогодняя ночь пройдет здесь с огоньком. Аналогичная ситуация в Красной Горбатке, правда, площадок для огненных действ тут только две. В Судогде власти тоже не планируют пулять ракетницей в небо – нет такой традиции, но проявлению инициативы «бабхнуть» у граждан никто препятствовать не будет.

Во всех городах области чиновники и силовики уже обсудили подробности подготовки к новогодним гуляниям. Горожанам везде и всюду посоветовали «проявлять внимательность и бдительность по отношению к своим гостям, особенно в праздничные дни, своевременно сообщать о найденных подозрительных предметах, о странном поведении сомнительных людей».

А вот в Радужном (где, кстати, тоже новогоднего фейерверка не будет по традиции последних лет) жителей еще и честно предупредили еще об одной «беде» – о возможном ухудшении качества воды в последний день декабря. «В целях предупреждения возможного ухудшения качества воды из-за единовременного большого ее потребления, просьба к жителям города не оставлять на последний день все работы по подготовке к Новогодним праздникам», – попросили жителей специалисты.

Фото: http://gkx.ru/UPLOAD/user/images/4_3.jpg