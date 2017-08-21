Участникам «ДоброСаммита» наденут 4000 силиконовых браслетов

Четыре тысячи силиконовых браслетов с надписью «Добросаммит» заказаны для проведения молодёжного форума, который пройдёт во Владимире 15-16 сентября. На эту и другую атрибутику действа вкупе с организационными затратами из областного бюджета выделено около двух миллионов рублей.

Большая часть средств пойдёт на развлечение и питание ста участников форума. Это будут гости из других регионов.

Иногороднюю молодёжь, собирающуюся под лозунгами добра, побалуют экскурсионной программой и трёхразовым питанием с кофе-брейками. Для участников снимут 50 номеров в гостинице.

Не обойдётся ибез подарков: парням и девушкам вручат памятные рюкзаки, футболки и печатные пряники весом по 400 граммов каждый с изображением памятников Владимирской области.

Форум «Добросаммит»проводится в Центральном городском парке, в нем принимают участие все желающие. Самыми интересными участниками будут авторы добровольческих проектов. В этом году будет открыто 8 тематических шатров, а также пройдут мастер-классы, соревнования по неолимпийским дисциплинам (экстрим-видам, армрестлингу, перетягиванию каната), устроят сбор отслуживших батареек, макулатуры и пластиковой тары и проведут донорскую акцию.

Можно отметить, что форум «ДоброСаммит 2017» состоится буквально вслед другого молодёжного мероприятия – «Территория смыслов на Клязьме», закончившего свою работу на прошлой неделе.