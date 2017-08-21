Тысячи владимирцев нарушают ПДД у «Глобуса»

Водители игнорируют двойную сплошную, которую нанесли полторы недели назад

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Сегодня корреспондент “Мобильных новостей” Слава Логинов оказался недалеко от гипермаркета “Глобус”. Около полутора недель назад на дороге Владимир-Суздаль на месте разрыва линии разметки возле АЗС появилась сплошная линия.

Водители постоянно пользовались этим местом, чтобы совершить разворот и продолжить движение в сторону Доброго. И вот, спустя полторы недели… ничего не изменилось. Только теперь все автолюбители, совершающие подобный маневр, являются нарушителями правил дорожного движения.

Наш корреспондент попытался разобраться, кто ответственен за изменения в схеме движения на дороге Владимир – Суздаль.

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