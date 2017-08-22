Tele2 покажет владимирцам и ковровчанам кино на 4G-скоростях

Горожане смогут бесплатно посмотреть фильмы разных жанров, сделать оригинальные фото на память и лично убедиться в качестве LTE-интернета.

С 24 августа по 27 августа 2017 года в Центральном парке культуры и отдыха во Владимире и с 31 августа по 3 сентября в парке В. А. Дегтярева в Коврове будут работать мобильные 4G-кинотеатры Tele2. В каждом из городов в специальной крытой зоне установят автомобильный трак с большим экраном, а зрительный зал под навесом оснастят тридцатью удобными пуфами.

Афиша кинотеатров включает произведения разных жанров: мультфильмы, комедии, боевики, ужасы, мелодрамы и исторические фильмы. Юные зрители смогут выбрать «Приключения Паддингтона» или «Кот Гром и заколдованный дом», любителям комедий придутся по вкусу киноленты «Афера под прикрытием» или «Ч/Б», а почитатели остросюжетных фильмов смогут посмотреть «Вне/себя» или «Эффект колибри».

Получить приглашение на показ можно в кинотеатре Tele2. Для этого на специальной стойке необходимо выбрать кинокартину, день и время сеанса, указать свой номер телефона и e-mail, на который после будет отправлен электронный билет.

Кроме этого, все посетители кинотеатра смогут примерить на себя роли кинозвезд в специальной фотозоне. А при просмотре фильма абоненты Tele2 смогут получить попкорн.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Этим летом мы запустили 4G в регионе. Наши клиенты получили еще больше возможностей комфортного общения и с удобством могут слушать музыку, смотреть HD-видео, пользоваться различными онлайн-сервисами на своих смартфонах. Чтобы продемонстрировать возможности 4G всем желающим, мы открываем мобильные кинотеатры, в которых покажем популярные фильмы, используя высокоскоростной мобильный интернет Tele2. Уверен, что горожанам эта идея понравится, и они разнообразят свой досуг вместе с Tele2».

С июля 2017 года Tele2 обеспечивает доступ к мобильному интернету в стандарте LTE во Владимирской области. Сеть LTE запущена во Владимире и ряде населенных пунктов, среди которых Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Александров, Вязники, Кольчугино, Суздаль, Покров, Собинка, Судогда, Лакинск, Радужный, Карабаново, Меленки, Струнино, Гороховец, Камешково, Костерёво, Курлово, Красная Горбатка, Никологоры, Ставрово, Мелехово и другие. Услуги 4G доступны 80% жителей региона.

Подробнее на kino.tele2.ru.

Фото: https://cdn.idntimes.com/content-images/post/