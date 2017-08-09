О нарушениях законодательства в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ФармаМир» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку лекарственных средств для нужд ГБУЗ ВО «Гусь- Хрустальная центральная городская больница».

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно неправомерное требование к характеристике товара.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «ФармаМир» по доводам, изложенным в ней необоснованной.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.