Владимирское УФАС сообщает

09 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу АО «Архитектурно-строительная компания «Дом» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку оборудования для создания и обустройства комбинированной детской и спортивной площадки в с.Ляхи Меленковского района.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке АО «Архитектурно-строительная компания «Дом» по причине несоответствия информации требованиям аукционной документации (показатели товара не соответствуют по позиции ГОСТ Р 5217-2012). Между тем, указанного ГОСТа не существует.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы АО «Архитектурно-строительная компания «Дом по доводам, изложенным в ней, необоснованной. Вместе с тем, по результатам проведенной внеплановой проверки, Комиссия установила, что заказчиком в аукционной документации установлено требование о соответствии поставляемого товара несуществующему ГОСТ Р 5217-2012. В силу изложенного, Комиссией в отношении заказчика выдано предписание об устранении нарушений законодательства.