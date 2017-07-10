Во Владимире на «Всполье» бабушку сбили на светофоре

Инцидент с бабушкой на остановке «Всполье» произошёл вчера. 86-летняя женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Но, видимо, в силу возраста, вовремя пересечь проезжую часть не смогла: автомобилям тоже загорелся «зелёный».

Находившаяся за рулём «Daewoo Matiz» 52-летняя дама нажала педаль газа – в результате бабушка, не успевшая добраться до тротуара, угодила под машину. Вызванные к месту происшествия врачи «скорой» оказали медицинскую помощь пострадавшей.

– По правилам водитель обязан пропустить пешехода, который не закончил переходить дорогу, – пояснил ситуацию «Призыву» инспектор отделения пропаганды УГИБДД по Владимирской области Михаил Маслов.

Кстати, светофор и «зебра» появились на «Всполье» пару лет назад – как раз для того, чтобы исключить аварии. Ведь на нерегулируемом пешеходном переходе, который был чуть в стороне от сегодняшнего, постоянно случались ДТП.

Вчера в области было зарегистрировано еще одно происшествие, связанное с наездом на пешехода на «зебре». В Муроме «Ford Mondeo» сбил 46-летнего переходившего дорогу мужчину. Водитель с места аварии скрылся. Пешехода госпитализировали.

Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа и перелом ребер. Полицейским удалось найти виновника аварии. Им оказался 32-летний житель Нарофоминска (Московская область), по профессии – военнослужащий.