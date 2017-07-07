С сельского музея чиновники приказали снять портрет Сталина и газету «Правда»

В редакционной почте «Призыва» оказалось письмо руководителя импровизированного сельского музея «Лавка случайных вещей» Станислава Крайнова. В нём активист сообщает об очередном витке давления на него и на его детище со стороны муниципальных властей. Это уже не первое письмо такого рода, но на этот раз его текст больше напоминает крик о помощи.

«Я терпел три года. Терпел бы и дальше. Думал, это дело одной деревни. Других не касается. Оказалось, касается. Какой быть России: нищей или богатой? И как чиновники отрубают руки по локоть, как только начинаешь что-то делать, – пишет Крайнов. – Сначала я хотел, чтобы они не лезли в мой дом. Не получилось. Писал губернатору трижды… Писал в администрацию президента… Мои письма спускались вниз по вертикали. И с проверкой приходили те же ребята, на кого я жаловался».

Уроженец Вязников бывший инженер Станислав Крайнов называет себя любителем старины, «старьевщиком». Около 20 лет он коллекционирует вещи, связанные с советской эпохой: значки, геральдику, предметы быта, игрушки, мебель. Ремонтирует их, чистит и выставляет напоказ интересующейся публики.

Сначала у него была небольшая лавка в самих Вязниках, отсюда пошло и название «Лавка случайных вещей». После того, как городские власти решили, что она не нужна песенному краю, Крайнов перебрался в соседний Гороховецкий район, деревню Крутово. Купил там старенький домик, расположенный вдоль федеральной трассы М-7 (Волга).

«Дом я купил полусгнивший, в стенах дыры – кулак пролезает. Таких теперь тысячи по России. Лет 15 он никого не интересовал. Я стал его украшать. Чем бог пошлет: подушками, перинами, лавками, плетнями, рамами, колесами, платьями, сапогами, табличками….. Ими я закрывал дыры в фундаменте и сгнившие бревна».

По словам Крайнова, все три года, в течение которых он владеет домом, на него неоднократно были составлены протоколы об административном правонарушении и налагались штрафы. Мол, собственником дома нарушаются правила благоустройства, по которым он обязан содержать фасад и придомовую территорию в надлежащем виде, ведь рядом располагается остановка общественного транспорта. Однако смысл понятия «надлежащий» так никто и не объяснил.

Были и поджог, и битье окон, и погром с забаррикадированием входа. Как говорит «старьевщик», полиция ничего и никого не находила. И это в деревне, где чуть более десятка домов, где на одном конце чихнешь, а на другом уже знают.

«8 месяцев я не убирал последствия последнего погрома, – пишет Крайнов. – Стал убирать, и началось: протоколы, штрафы, угрозы. И почему татуировку на теле можно делать; с рубашкой, штанами, шляпой ботинками своими делай что хочешь, а на собственный дом без разрешения властей шнурки или табличку повесить нельзя?».

Среди посетителей «Лавки случайных вещей» также были главы Гороховца и Гороховецкого района. По словам Крайнова, они потребовали снять с дома портрет Сталина и прибитые экземпляры газеты «Правда», что особенно не понравилось ценителю старины.

«А уж флаг-то на крыше, который у меня получился из бабьего халата, двух платочков и зонтика, чего их не устраивает? Сказали, что очень он пожароопасный. Как и портрет Сталина. А номера газеты «Правда», прибитые на дом, – это есть афиша и объявления».

Справедливости ради, отмечает «старьевщик», власти приехали не только с критикой, но и с предложением бесплатной помощи – выделить машину и грузчиков, чтобы вывезти всё из музея на ближайшую свалку, да еще и добавили: «Уж лучше бы ты пил». Но Крайнов такую помощь отверг и высказал своё неприятие к большому количеству спиртного. В итоге в суде, который состоялся в июне, он в очередной раз проиграл и, по его словам, был вынужден заплатить штраф, равный половине собственной пенсии, а она всего-то чуть более 8 тысяч рублей.

«Как в пример, – пишет Крайнов, – мне ставился соседний заброшенный дом, в котором давно никто не живет. Вот, получается, по мнению чиновников, эталон нынешней деревни»…

«Призыв» связался с заместителем главы МО «Денисовское» Гороховецкого района Верой Холевой. Вот что она сообщила:

В отношении С.Г. Крайнова, действительно, было составлено два протокола об административном правонарушении: в сентябре 2016 года и в апреле 2017 года. Их рассмотрением занималась административная комиссия Гороховецкого района. Представителей местной администрации на заседании комиссии не было, поэтому подтвердить или опровергнуть факт наложения на него штрафа я не могу. Про судебные разбирательства мне также ничего не известно. Возможно, эта информация не соответствует действительности.

Пожар в музее, действительно, был, но это еще в то время, когда «Лавка случайных вещей» размещалась в Вязниковском районе. Именно после пожара С.Г. Крайнов перебрался в деревню Крутово.

О том, что кто-то разбивал стекла в его доме и пытался забаррикадировать входную дверь, мне ничего не известно. Знаю, что были обращения в полицию. Наверное, это местные ребята баловались.

Бывали у него и глава администрации района А. Бубела, и первый заместитель главы администрации района А.Картинкин, был даже прокурор. Они всё посмотрели, попытались поговорить. Прокурор советовал нам решить спорные вопросы по-хорошему.

Я неоднократно пыталась связаться с С.Г. Крайновым, даже предлагала ему помощь, чтобы убрать все вещи за забор. В ответ услышала: «Это вы сами все развесили и разбросали. Сами приколотили хлам к фасаду моего дама, чтобы меня периодически штрафовать. Приходите, убирайте, но не дай Бог, если что-то пропадет». Разговаривать с таким человеком очень сложно.

Нас не интересует, что он хранит за забором. Главное, чтобы этого не было видно. Там и манекены у него стояли: одетые и раздетые. Перед домом на дорожке даже унитазы были выставлены со смывными бочками. Представляете? Проезжают по дороге и представители власти – зачем нужно, чтобы они обращали на это внимание?