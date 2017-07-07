Владимир осветили экономно

Новое освещение получили Владимирский строительный колледж и городские школы №№ 1, 7, 19 и 40. Было выполнено наружное освещение их зданий, включая архитектурно-художественную подсветку. В учреждениях образования светильники в классах, спортивных залах и коридорах заменены на светодиодные. В учебных классах также появилось автоматизированное управление внутренним освещением, которое осуществляют системы плавного регулирования светового потока светильников в зависимости от уровня естественной освещённости.

Кроме того, в рамках проекта проведена модернизация систем наружной архитектурно-художественной подсветки МФЦ на площади Ленина и исторических зданий – бывшей городской Думы и Золотых ворот, модернизировано уличное наружное освещение – установлено 500 светильников.

Всего было установлено 3810 энергосберегающих светильников на сумму 25,5 млн.рублей, из них 2860 светильников во внутренних помещениях, 450 архитектурных светильников и 500 уличных.

В пресс-службе областной администрации напоминают, что Минэнерго России совместно с Программой развития ООН оказали техническую поддержку на модернизацию уличного освещения, выполнение архитектурно-художественной подсветки и реализацию пилотного проекта по освещению школ во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Суздале на сумму 74 млн. рублей.

Всего в 33-м регионе за последние три года заменено на светодиодные 37,8 тысяч светильников. В том числе 23,94 тысяч светильников заменено в рамках 12 энергосервисных контрактов на сумму 435,56 млн рублей.