ВТБ Капитал назван лучшим инвестиционным банком в России

Инвестбанк является лауреатом этой престижной награды с 2013 года. Основными критериями выбора победителей являются диверсифицированный продуктовый ряд, сильные финансовые показатели и позиции в ведущих рэнкингах.

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «Нам удалось использовать новые возможности на рынке, которые появились в результате меняющейся экономической ситуации в России и за рубежом. Признание ведущих позиций ВТБ Капитал инвестиционным сообществом и финансовыми рэнкингами в очередной раз подчеркивает успешное развитие наших возможностей по всем существующим инвестиционным продуктам. Мы продолжим расширять нашу продуктовую линейку и предоставлять нашим клиентам комплексные решения, отвечающие их потребностям, а также планируем и в дальнейшем развивать международный бизнес ВТБ Капитал, который уже составляет значительную долю нашей франшизы».

Премия Euromoney Awards присуждается с 1992 года и является первой подобной наградой в международной банковской отрасли.