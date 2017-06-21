Владимирцев приглашают зажечь свечу памяти

В четыре утра пройдет традиционная патриотическая молодежная акция «Память».

Почтить память воинов, отдавших свои жизни за нашу Родину, возложить цветы к мемориалу и зажечь свечи, приглашаются все жители города Владимира, общественные организации, школьники и студенты.

Завершится памятное мероприятие велопробегом по маршруту от площади Победы до мемориала на Князь-Владимирском кладбище. По пути его участники сделают остановки у средней школы №1 и Центра культуры и искусств на Соборной, где в годы войны находились воинские госпитали.

Фото администрации города Владимира