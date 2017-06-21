Разбитую дорогу под Ковровом восстановят проектировщики магистрали Москва-Казань

В Ковровском районе в 2017 году на ремонт дорог выделено 36 млн рублей, в том числе 6 млн – из областного бюджета и 30 млн – из местного. Среди наиболее проблемных деревень района – Ченцы, расположенные всего в паре километров от федеральной автотрассы М7, однако грунтовку от шоссе до населенного пункта в 2016 году разбили «Уралы» и «КамАЗы» проектировщиков высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань, которая пройдет неподалеку.

Теперь постоянные обитатели Ченцов – люди пожилого возраста, буквально со слезами на глазах просят помощи, так как добраться в их деревню можно лишь на вездеходе. Районные чиновники уже отыскали проектную организацию, работники которой так изуродовали дорогу, и потребовали исправить поврежденный участок. Предварительная договоренность по данному вопросу уже достигнута.

А вот дорогу в деревню Черноситово напрочь разбило одно из местных предприятий лесопромышленного комплекса. Когда эту проблему удастся разрешить – пока непонятно. В райбюджете 2017 года средства на данный объект не заложены, и все зависит от наполняемости доходной части районной казны.

Одна из самых больных на сегодняшний день тем – отсутствие прямого проезда со стороны Коврова в деревню Пересекино. Правда, есть возможность добраться туда со стороны трассы М7, но получается далеко вокруг, да к тому же из Пересекино в Ковров по федеральной трассе из-за наличия отбойника необходимо ехать через деревню Пенкино соседнего Камешковского района – ближе развернуться просто негде, и вместо 15 км напрямую получается путь длиной примерно в… 75 км!

После обращения пересекинцев в райадминистрацию инициировала изготовление проектно-сметной документации на устройство прямой дороги. Как проинформировал глава администрации района Вячеслав Скороходов, возможно, эту дорогу удастся построить уже в текущем году, причем в данном случае будет задействованы исключительно финансирование из районного бюджета.

Всего в Ковровском районе в общей сложности ремонту подлежат полсотни объектов – улиц в населенных пунктах или отдельных дорог, один из главных видов работ – ощебенение. Кроме того, в текущем году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» будут построены две новых дороги.

Первая из них – в северной части района, ведет из деревни Широково до деревни Зубцово. Ее строительство обойдется в 45 млн рублей. Вторая, неподалеку от райцентра, от шоссе Ковров-Осипово-Филино до деревни Плосково, будет стоить 52 млн рублей.

Основная часть необходимых для строительства новых дорог средств – 95% – выделена из областного бюджета. И лишь 5% составляет доля софинансирования бюджета Ковровского района.

Впрочем, район понесет еще и дополнительные весьма существенные затраты. Дорога до деревни Плосково обязательно должна пересечь магистральную трассу газопровода. Мало того, что для этого понадобилось длительное согласование, придется перекладывать примерно полкилометра газовых труб. Поэтому райадминистрация обязалась уплатить «Газпрому» компенсацию в 16 млн рублей из местного бюджета.

И тем не менее, глава райадминистрации Вячеслав Скороходов уверен, что новые дороги при столь весомой поддержке региона строить обязательно надо, так как в районе до сих пор немало малых деревень, где нет дорог – одни направления. Правда, на столь выгодных условиях пока можно кардинально реконструировать лишь дороги, которые были обозначены как проблемные в отчете райадминистрации за 2012 год.

Также в 2017 году в районе построят подъезд к трем новым подворьям, которая обойдется в 800 тысяч рублей из райбюджета. Еще планируется строительство дороги в поселке Первомайский, где выделены участки для строительства жилья многодетным семьям, и ими уже возведено два новых дома.

Фото: http://s1.fotokto.ru/photo/full/378/3783670.jpg