Tele2 и фонд «Навстречу переменам» продлевают прием заявок на конкурс социальных предпринимателей

Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.

Социальные предприниматели из разных регионов России могут подать заявку на участие в конкурсе до 18:00 23 июня 2017 года. В конкурсе рассматриваются проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

В этом году интерес к конкурсу проявили 425 потенциальных участников. 119 из них уже отправили заявки на участие в конкурсе, 306 – завершают их оформление на сайте. Большая часть заявок поступила из Сибири и с Урала, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Подать заявку может любой человек или некоммерческая организация. Каждая заявка оценивается по трем основным критериям:

Выявлена острая и важная проблема детства в регионе.

Предложено новое решение проблемы; организация/проект находится на ранней стадии развития (старт-ап).

Заявку подает автор идеи или руководитель организации, созданной для решения проблемы; он готов участвовать во всех мероприятиях конкурса и программы Инкубатор.

В финал выйдут восемь участников. Авторы четырех лучших проектов, по мнению взрослого и детского жюри, получат гранты в размере 1 200 000 рублей, для оставшихся четырех проектов-финалистов будут предоставлены специальные условия по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Также все финалисты примут участие в программе поддержки проектов «Инкубатор», которая включает в себя образовательный блок, состоящий из мастер-классов, семинаров и тренингов, помощь наставников и кураторов из сферы бизнеса и некоммерческого сектора, обмен опытом с другими представителями сообщества социальных предпринимателей России.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

24 апреля − 23 июня 2017 года – на сайте фонда будет осуществляться прием заявок от социальных предпринимателей со всей России.

26 июня − 7 июля 2017 года – пройдут волонтерские чтения заявок, где сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят и оценят каждый проект.

9 июля – 4 августа 2017 года – представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут оценку участников. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса. Параллельно с экспертизой все заявки будут проверены на предмет достоверности предоставленной информации.

4 августа – 1 ноября 2017 года участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1–2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут интервью с каждым участником, в результате чего будут определены восемь финалистов.

30 ноября 2017 года финалисты будут приглашены в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации конкурсантов по критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта. После этого будут объявлены получатели грантов и привилегий.

В прошлом году в конкурсе «Навстречу переменам» приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения различных проблем детства. Победителями стали четыре проекта: