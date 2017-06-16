Фестиваль кино для владимирцев с «плюсом» откроет муза Высоцкого

Его организатором выступает департамент социальной защиты населения областной администрации. Каждую пятницу в этот период жителей и гостей восьми городов региона ожидают бесплатные кинопоказы под открытым небом легендарных советских фильмов.

Откроется фестиваль 23 июня в городе Суздале на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» творческой встречей с Народной артисткой РСФСР Ларисой Лужиной и Заслуженной артисткой России Жанной Эппле, а также показом фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

30 июня в 19.00 в Юрьеве-Польском на территории Районного центра культуры и досуга все желающие смогут принять участие в мастер-классе по оздоровительной дыхательной гимнастике цигун, а в 20.30 посмотреть фильм Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам».

В Вязниках 7 июля на Фатьяновской площадке для всех жителей и гостей города будет показан художественный фильм «Осторожно, бабушка!». В Собинке 14 июля на площади Карла Маркса состоится показ картины Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». В городе Гусь-Хрустальный, на стадионе «Центральный», 21 июля можно будет посмотреть фильм «Самая обаятельная и привлекательная».

В Коврове 28 июля в Парке Экскаваторостроителей покажут фильм «По семейным обстоятельствам». Последними площадками Фестиваля в этом году станут «Пансионат г. Мурома», расположенный по адресу: ул. Ремесленная Слободка, 18, и Городской парк отдыха в Меленках, там 4 и 11 августа все желающие смогут увидеть фильмы «Осторожно, бабушка!» и «Старики-разбойники».

Время начала сеансов во всех городах -20.30.

Отметим, что организаторы оставляют за собой право переноса кинопоказов в случае неблагоприятных погодных условий.

Фото: http://gosindex.ru/wp-content/uploads/2016/03/flickr.com-CloudsMachine-mob-kinoteatry.jpg