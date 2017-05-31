Владимирское УФАС сообщает

31 мая текущего года комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ООО «ЭТК Энерготранс» на действия комиссии по закупкам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго», выразившиеся в неправомерном определении победителя открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ на разработку рабочей документации по реконструкции ВЛ 6-10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» (813716) (извещение № 31705024238) в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках дела № К-472-03/2017.

По итогам рассмотрения дела, жалоба ООО «ЭТК Энерготранс» признана необоснованной.