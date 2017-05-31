Жалоба признана необоснованной

30 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Фармпро» (г.Москва) на действия заказчика при проведении электронного аукциона на поставку средства лекарственного (лиофильно высушенных спор) для нужд ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром».

По мнению заявителя, заказчиком неправомерно при заключении контракта с победителем указанного электронного аукциона ООО «Фармпро» применены положения приказа Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 № 155 и снижена цена контракта от предложенной победителем цены на 15 %. Вместе с тем, являющийся предметом закупки лекарственный препарат в РФ не производится.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Фармпро» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.