Потомок князей Пожарских возглавлял музей

В 1872 году лейтенант российского военного флота Александр Павлович Шафров получил ответственное задание командования. Ему предстояла поездка в столицу тогдашней Австро-Венгрии.

В Вене шла подготовка Всемирной выставки – главного события для Старого и Нового Света. Шафрову была поставлена задача: достойным образом представить морскую мощь своей страны. И с этой задачей он справился блестяще.

В протяженном разделе выставке, посвященном России, большим успехом у публики пользовался морской отдел, где были представлены тщательно, во всех деталях изготовленные модели новых броненосных кораблей военного флота, образцы вооружения – артиллерийские орудия и мины, результаты научных исследований и дальних вояжей, а также возможности транспортного и пассажирского судоходства.

Особенно впечатляли новейшие орудия для кораблей и береговой обороны: 8-дюймового калибра, производства Пермского стале-чугунолитейного пушечного завода, и огромные 12-дюймовые, изготовленные из тигельной, литой и прокованной стали на Обуховском сталелитейном заводе под Санкт-Петербургом.

Среди 7 миллионов 260 тысяч посетителей Венской всемирной выставки были император Александр II c наследником престола будущим императором Александром III, король Греции Георг I и король Италии Виктор-Эммануил II, не говоря уже об императоре Австрии Франце-Иосифе I.

Организатором этой впечатляющей экспозиции, наглядно представившей растущие возможности России на морях-океанах, стал наш земляк Александр Шафров – выходец из Владимирской губернии, потомственный моряк и, возможно, прямой потомок легендарных князей Пожарских!

Морские души

Дед нашего героя поручик Никанор Алексеевич Шафров, живший при Екатерине II, был женат на дворянке Александре Филипповне Пожарской, скончавшейся в 1796 году в 39-летнем возрасте. Отец Александры секунд-майор Филипп Евдокимович Пожарский по одной из версий приходился внуком Федоту Юрьевичу Пожарскому – внебрачному сыну стольника князя Юрия Ивановича Пожарского. А Юрий Пожарский, в свой черед, был внуком спасителя России в пору Великой Смуты боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Родовым имением Шафровых являлось село Сахтыш Суздальского уезда, где были погребены отец Никанора Шафрова отставной корнет Алексей Иванович Шафров и его старший брат подполковник и кавалер ордена св. Георгия IV степени Дмитрий Алексеевич Шафров.

Четверо сыновей Никанора Шафирова и Александры Пожарской стали офицерами российского военного флота. Самый младший из братьев Павел Никанорович Шафиров родился в 1793 году. После окончания Морского корпуса в 1806 году на 66-пушечном линейном корабле «Скорый» он в составе эскадры вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина отправился на Средиземное море в Архипелагскую экспедицию.

В её рамках в мае 1807 года участвовал в победоносном Даданелльском сражении с турецким флотом, пытавшимся прорвать блокаду Константинополя, а в июне того же 1807-го – в Афонском сражении, где имевшая преимущество в числе кораблей турецкая эскадра вновь была разбита.

В 1807-1808 гг. эскадра Сенявина была блокирована английским флотом в Лиссабоне, а потом по договоренности с «Владычицей морей» еще год оставалась «в плену» в Англии и лишь осенью 1809-го прибыла в Ригу.

На помощь в США

Произведенный в 1813 году в лейтенанты, Павел Шафиров в дальнейшем служил членом кораблестроительного и учетного комитетов Морского министерства, перешел с Балтики на Черноморский флот, где до 1847-го занимал должность капитана Главного гребного порта в Николаеве.

В 1848-ом он вышел в отставку в чине генерал-майора по Адмиралтейству и кавалером орденов св. Владимира IV и св. Георгия IV степеней. А в октябре того же года скончался в 55-летнем возрасте.

Два его сына тоже стали моряками. Старший Дмитрий Павлович Шафров служил старшим офицером парового корвета «Варяг» и в 1863 году совершил поход в Америку для поддержки во время гражданской войны в США северных штатов против рабовладельческого юга. Потом он командовал паровым корветом «Богатырь» в Тихом океане и занимал пост директора Инвалидного дома императора Павла I для отставных военных моряков. В отставку он вышел в чине генерал-лейтенанта.

Второй брат Александр Павлович Шафров родился в 1844 году и первоначально поступил в Александровский кадетский корпус в Царском селе, но потом продолжил образование в Морском корпусе, в 1863-м окончил его с производством в гардемарины, а 29 апреля 1865 года получил первый офицерский чин мичмана.

В 1865-1867 гг. он участвовал в кругосветном плавании на паровом 5-пушечном клипере «Изумруд» под командованием капитан-лейтенанта Владимира Николаевича Брылкина, будущего контр-адмирала.

Корабль прошёл с Балтики в Тихий океан и обратно (позже на «Изумруде» совершил переход из Новой Гвинеи в Сингапур знаменитый путешественник Н. Н. Миклуха-Маклай). В 1869 году Александр Шафров был произведен в лейтенанты, а в 1872-1873 гг. находился в командировке в Вене при подготовке и проведении Всемирной выставки.

Директор музея

После окончания ответственной миссии в Австрии лейтенант Шафров продолжил службу на флоте,1 января 1879 года получив чин капитан-лейтенанта, а в феврале 1885-го – капитана 2-го ранга. Однако участие во Всемирной выставке было учтено, когда 1 января 1890 года Александр Павлович был назначен заведующим Морским музеем в Санкт-Петербурге.

Это был один старейших музеев России и один из крупнейших морских музеев мира, начало которому положила Санкт-Петербургская модель-камера – хранилище кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутая в письме Петра I в январе 1709 года.

Модель-камера располагалась в Главном Адмиралтействе, где строились корабли Балтийского флота. В 1805 году был создан «Морской музеум», основой которого стали коллекции Модель-камеры. К концу XIX века, когда его возглавил капитан 2-го ранга Шафров, Морской музей стал значительным российским культурным и научным центром, приобрел известность во всем мире. Ныне это Центральный военно-морской музей России.

В 1899 году 55-летний Шафров вышел в отставку по расстроенному здоровью с производством в генерал-майоры. За свою многолетнюю службу он был награжден орденами св. Анны и св. Станислава II степеней, а также св. Владимира IV степени. Сегодня в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге хранится живописный портрет отставного генерал-майора по адмиралтейству Александра Павловича Шафрова, выполненный маслом 110 лет назад, в 1907 году, художником Александром Федоровичем Першаковым, выпускником Императорской Академии Художеств.

Старые связи. Тётя Александры Филипповны Пожарской – мать героя взятия турецкой крепости Измаил и харьковского генерал-губернатора Андрея Яковлевича Леванидова, в «дворянском гнезде» которого в селе Павловское нынешнего Ковровского района в 2016 году открыт новый музей «Усадьба двух генералов». В музее намерены заказать копию портрета внучатого племянника генерал-лейтенанта Леванидова – Александра Шафровая для последующего размещения в экспозиции. Скорее всего, копия портрета появится там уже в нынешнем году.

Верхнее фото: Центральный военно-морской музей России

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