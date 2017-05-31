На регион-33 надвигается гроза

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня ночью с сохранением 1-е июня во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. Спасатели также предупреждают об усилении ветра. Его порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Спасатели просят жителей региона во время непогоды по возможности не выходить на улицу, а также не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями.

Отметим, что 29 мая, во время обрушившегося на регион урагана, без электричества остались жители Александровского, Киржачского, Муромского и Гусь-Хрустального районов.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что при возникновении происшествий и ЧС следует обращаться на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Фото: https://vk.com/overhearauto33