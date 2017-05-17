Как владыка спас собор Суздальского Кремля

Символом всемирно известного города-музея Суздаля по праву считается Богородице-Рождественский собор, основу которого составляет здание еще домонгольской Руси, возведенное в 1222-1225 гг. по приказу великого князя Владимирского и Суздальского Юрия II Всеволодовича.

Однако главное сооружение суздальского кремля могло и не дойти до наших дней. Несколько раз собор разоряли во время вражеских нашествий, а 7 июля 1445 года войско казанского хана Улу-Мухаммеда во главе с его сыновьями царевичами Махмудом (Мамутяком) и Якубом, разбив отряды великого князя Владимирского и Московского Василия II и взяв его в плен, захватили Суздаль и сожгли город. От огня серьезно пострадал и Богородице-Рождественский собор, причем обрушилась его верхняя часть.

Длительное время храм оставался, выражаясь современным языком, в аварийном состоянии, пока по инициативе епископа Суздальского Геннадия I (Богоявленского) в первой трети XVI столетия его не отремонтировали, установив заново и верхнюю часть.

В нынешнем году исполнилось ровно 500 лет со времени занятия суздальской кафедры владыкой Геннадием и самое время вспомнить о нем.

Высокий сан

О Преосвященном Геннадии I известно очень немного. В миру он звался Георгий и, возможно, был родом из Москвы. Монашеский постриг принял в Московском Богоявленском монастыре в Китай-городе, древнейшем в столице, и отсюда получил свое прозвание – Богоявленский. В 1511 году только что избранный митрополит Варлаам, проводя ряд кадровых перестановок, поставил архимандрита Геннадия настоятелем Владимирского Богородице-Рождественского монастыря.

В ту пору эта обитель занимала второй ранг среди русских монастырей после Троице-Сергиевского – будущей лавры. Очевидно, в качестве настоятеля Геннадий (Богоявленский) хорошо зарекомендовал себя не только как пастырь, но и как способный управленец. Поэтому он и оказался потенциальным кандидатом на архиерейство. Еще в ноябре 1515 года скончался епископ Суздальский Симеон II (Стремоухов), после чего суздальская кафедра в течение 15 месяцев по неизвестным причинам оставалась вакантной. Именно на нее и было решено поставить архимандрита Геннадия. 10 февраля 1517 года он был хиротонисан во епископа Суздальского, Калужского и Тарусского.

Служба и политика

Несмотря на то, что в декабре 1521 года митрополит Варлаам, которому в немалой степени был обязан своей карьерой владыка Геннадий I, сложил свой сан, протестуя против вероломной политики Василия III (не пожелал дать гарантий неприкосновенности удельному князю Василию Ивановичу Шемячичу, зная о намерениях великого князя заключить последнего в темницу), суздальский епископ сохранил свое положение.

В 1522 году он участвовал в интронизации нового митрополита Московского Даниила. Новый митрополит дал-таки «опасную» грамоту Василию Шемячичу, который по приезде в Москву был схвачен и ввергнут в узилище, откуда живым уже не вышел. А жена опального князя княгиня Евфимия и их дочери Евфросинья и Марфа были отправлены в заточение в Суздальский Покровский монастырь – как раз под надзор владыки Геннадия.

Очевидно, епископ Суздальский пользовался доверием Василия III, характер которого во многом унаследовал его печально знаменитый сын. Известно, что Преосвященный Геннадий I неоднократно выступал поручителем перед великим князем за представителей знати, прежде всего, потомков удельных князей, в том, что они лояльны московскому правителю и не изменят ему.

Так, в 1522 году епископ Геннадий ручался в верности государю Василию III за князя Василия Васильевича Шуйского; в 1525-м он же поручился за князя Ивана Михайловича Воротынского, а 5 февраля 1531-го – за князя Федора Михайловича Мстиславского. А в феврале 1525 года владыка Геннадий присутствовал на Соборе против Максима Грека – переводчика и публициста, вступившего в конфликт с властью и обвиненного в ереси.

Перестройка храма

Но в историю архиерей и политик Геннадий (Богоявленский) вошел, прежде всего, благодаря спасению каменного кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Суздале. «Замышлением и благословением» владыки Геннадия этот храм перестроили в верхней ветхой и наполовину обрушившейся части («в версех обветшавших»)

В 1528 году по инициативе епископа Суздальского соборная церковь на две трети была разобрана и потом «свершена» заново. Великий князь Василий III дал на перестройку свое «позволение и пособие». Старые белокаменные стены были разобраны до аркатурного пояса с женскими масками и заменены кирпичными.

Вместо прежнего трехглавия, каким собор был выстроен изначально, обновленный храм увенчали поверх сводов на шести столпах пятью куполами, крытыми оловом. В этом виде храм, в основном, стоит до сих пор. Перестроенный собор был торжественно освящен епископом Геннадием 23 декабря 1529 года «на память святых девяти мучеников, иже в Крите».

Третьего сентября 1530 года великий князь Василий III дал жалованную обельно-несудимую грамоту суздальскому владыке Геннадию на владычные вотчины в Суздальском уезде, которой подтверждалось автономное управление епископа своими владениями.

Вскоре после этого суздальский архиерей занемог и от болезни уже не оправился. Преосвященный Геннадий I умер 23 марта 1531 года в Москве и был погребен в перестроенном и отремонтированном им суздальском соборе.

Со временем его гробница там затерялась. А Богородице-Рождественский храм радует глаз суздальцев и многочисленных туристов по сей день, и экскурсоводы непременно рассказывают о том, что уцелело со времен великого князя Юрия II и что пристроено при епископе Суздальском Геннадии I.

Как посмотреть. Мнения по поводу перестройки собора существуют разные. Кто-то считает, что, возможно, стоило бы бережнее относиться к старине XIII века и сохранить в старом соборе больше от домонгольской поры, чем уцелело до наших дней. Иные же полагают, что если бы собор не укрепили и не устроили новое завершение с прочной кровлей, то, скорее всего, еще бы несколько веков назад это здание попросту бы разрушилось. И сегодня мы могли бы только гадать, как оно выглядело, а Суздальский Кремль не имел бы самого посещаемого памятника.

Верхняя иллюстрация: https://img-fotki.yandex.ru/ get/4400/165470627.4a/0_17100c_28cd6b8f_XL.jpg