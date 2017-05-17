Трехмесячный Балу нашел приют во Владимирской области

С детенышем дикого зверя житель города Бор Нижегородской области встретился в лесу. Малыш был истощен и испуган. Мужчина некоторое время ждал, когда за медвежонком придет мать, но медведица так и не появилась. Тогда житель Нижегородской области принял решение забрать малыша домой. Там он поселил его в будке и на протяжение недели кормил молоком и геркулесом. А потом, понимая, что в дикой природе медведю будет лучше, мужчина все-таки позвонил в госохотнадзор. В ведомстве отреагировали на обращение и изъяли дикого зверя у мужчины. Встал вопрос, что делать с медвежонком, которому уже придумали кличку – Балу.

Отпускать малыша обратно в лес было нельзя: без мамы-медведицы, которая заботится о своем потомстве на протяжение нескольких лет, он бы попросту не выжил. Специалисты госохотнадзора рассматривали разные варианты спасения животного и в итоге определили его в национальный парк “Мещера”, где для животного смогут создать все условия для выздоровления и роста. В нацпарке для Балу построили отдельный вольер и разработали специальное меню из моркови, яблок, каш, рыбы и мяса. Но, как и все медведи, Балу отдает предпочтение меду.

Специалисты нацпарка отмечают, что нынешнее состояние здоровья Балу не вызывает опасений. Он обязательно поправится и сможет стать настоящим хищником. А пока компанию в “Мещере” ему составит медведица Маша, которую привезли из цирка.

Фото: http://www.vremyan.ru/news