Лучший видеоролик о ветеране сняли в Киржаче

В департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области подвели итоги ежегодного регионального смотра-конкурса «Поклонимся великим тем годам», посвященного 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился среди стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Победителем в номинации «Лучший видеоролик о ветеране» стал киржачский Геронтологический центр «Ветеран». Созданный там фильм рассказывает об уроженце города Карабаново, участнике Великой Отечественной войны – танкисте Викторе Николевиче Алексееве, проживающем в этом учреждении. Посмотреть ролик можно здесь.

Фото: http://photo.qip.ru/users/merinos/151072636/?mode=xlarge&page=17