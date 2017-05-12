«Рекорд Оркестр» сломает стереотипы во Владимире

Начало сотрудничества двух оркестров было положено на Старый Новый год – тогда на сцене Владимирской областной филармонии фронтмен «Рекорд Оркестра» Тимофей Копылов на один вечер стал солистом Владимирского русского оркестра. Правда, музыкант исполнил не свои хиты, а оперные партии. Эксперимент оказался вполне удачным и понравился не только зрителям, но и самим артистам.

– Получилось весело и задорно. Я даже в самых смелых своих фантазиях не представлял, что буду петь на сцене филармонии, тем более оперные арии, – делился впечатлениями после концерта Тимофей Копылов. – Для меня это были абсолютно новые впечатления. И я думаю, это очень хорошо, когда музыканты разных жанров могут говорить на одном языке.

Желание попробовать себя в других ипостасях для музыкантов вполне естественное. И когда «рокеры» предложили Владимирскому русскому оркестру принять участие в ответном проекте – показать публике, как звучат хиты «Рекорд Оркестра» в исполнении русских народных инструментов – коллектив филармонии с большим удовольствием согласился.

– Считаю подобный синтез интересным и необходимым. Нам интересно искать новые средства выражения и новые содержания, – говорит руководитель и дирижер Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов. – Такой своеобразный культпросвет нужен и слушателям и исполнителям – это дает искусству обострение ощущения современной музыки.

Но, если для «Рекорд Оркестра» ломать стереотипы – дело привычное, то для Владимирского русского оркестра этот момент довольно волнительный, коллектив в какой-то степени готовится перевернуть представление публики о привычном звучании традиционных русских инструментов.

Стоит отметить, что музыкальное действо будет проходить в Арт-Дворце, где два оркестра до этого еще ни разу не выступали. Половину зрительного зала будет занимать танцпол, оставшуюся половину – посадочные места. Выступление коллективов будет иметь формат фэмили-шоу, поэтому владимирцев приглашают на концерт всей семьей!

Поклонники группы «Рекорд Оркестр» смогут услышать любимые песни в новой обработке и, определенно, получат удовольствие от «соревнования децибел» – интересно, кто победит, когда в знаменитой песне «Лада седан»​​​​​​​ сольются рев гитар и звуки русских народных инструментов?

Концерт состоится 27 мая. Начало в 19.00.

