На месте свалки зашумит сосновый лес

На территории Андреевского лесничества в Судогодском районе 10 мая общественники вместе с представителями природоохранной прокуратуры, лесничества и волонтерами из Владимирского филиала РАНХиГС высадили около 2 тысяч сеянцев сосны на делянке площадью 1,5 га, где несколько лет назад прошла рубка леса.

Накануне майских праздников активисты ОНФ выезжали на место и провели уборку нескольких стихийных свалок мусора.

«Одной из острых экологических проблем Владимирской области остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов. По данным областной государственной инспекции административно-технического надзора, в регионе ежегодно образуется около 2 тыс. стихийных свалок, из них удается убрать две трети, но при этом на 50-60% убранных свалок вновь появляется мусор», – рассказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Кравченко.

Напомним, что активисты ОНФ регулярно проводят мониторинги и рейды по борьбе с незаконными свалками.

«Сейчас на интерактивной карте свалок в регионе отмечено 59 точек, из них 23 отмечены оранжевым цветом, то есть по ним уже направлены обращения в органы местного самоуправления, а три точки стали зелеными, свалки там ликвидированы», – рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области, член регионального штаба Народного фронта Александра Авдонина. – Если мы хотим добиться результата в уборке свалок, то надо стремиться к тому, чтобы ранее занятые ими места рекультивировались. В лесах лучшее решение для этого – новые посадки деревьев».

К слову, акции «Лесу – да! Свалкам – нет!» уже прошли в Брянске, Воронеже, Иваново, Курске, Орле, Санкт-Петербурге и других городах страны.