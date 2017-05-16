19-летней Василисе Ульяновой требуется помощь

О страшном диагнозе, который в одночасье изменил жизнь 19-летней Василисы Ульяновой из поселка Костенец Селивановского района, рассказала ее одногруппница Елена Линькова на своей странице в социальной сети.

Елена вместе с Василисой учатся в Муромском медицинском колледже на фармацевтов. Страшный диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. В период прохождения медицинской комиссии у Василисы обнаружили лимфому Ходжкина. Жизнь молодой девушки изменилась: она оставила учебу и начала отважно бороться с болезнью.

Один курс химиотерапии, пройденный во Владимире, уже позади. К слову, он пошел на пользу, лимфоузлы начали уменьшаться. Впереди следующий этап – лучевая терапия.

Но прежде девушке предстоит дорогостоящий анализ, проведение которого возможно только в Москве. Как пояснила однокурсница Василисы, процедура позволит врачам увидеть, где находятся злокачественные клетки. Стоимость анализа 50 тысяч рублей. А сделать его нужно дважды. Следующий анализ будет проведен уже после завершения лучевой терапии.

Семья Василисы многодетная, воспитывает их мама, и возможности отплатить процедуру у них нет.

«Поэтому жизнь Василисы в наших руках. Пожалуйста, помогите, кто сколько может. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде, и добро вам обязательно вернется. Сроки поджимают. Первый анализ будет проведен уже 18 мая!», – обращается Елена Линькова с просьбой о помощи ко всем неравнодушным к судьбе девочки людям.

К счастью, таких людей немало, и они активно откликаются на призыв о помощи. Судя по последним комментариям, оставленным на страничке в социальной сети, деньги на первый анализ найдены. Теперь остается собрать еще 50 тысяч рублей.

Реквизиты для помощи:

Номер карты Сбербанк: 639002109002049668 Ульянова Василиса Алексеевна

Фото: https://ok.ru/profile/552890415934/statuses/66731439658302