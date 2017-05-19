Во Владимире развернулась погоня за «копейкой»

Свидетелями погони стали сотни владимирцев, возвращавшихся вчера с работы в начале шестого вечера. Все началось в районе улицы Горького в шестом часу вечера. Подозрительного вида «копейку» (старую, помятую) попытался остановить один патруль ДПС. Но водитель, выдавив педаль газа в пол и выехав на «встречку», начал удирать в сторону Загородного.

Водитель – 23-летний парень, пытаясь сбежать, нарушил с десяток правил дорожного движения и создал множество аварийных ситуаций. К погоне за ним подключились ещё четыре патрульные машины. Они ехали со включенными маячками и сиренами с улиц Мира, Октябрьского проспекта, Доброго, Гагарина.

Легковушку удалось догнать и остановить только у дороги в сторону Вяткино. Парень выскочил из салона и побежал в сторону деревни Байгуши. Но уйти от инспекторов злостному нарушителю не удалось.

Выяснилось, что он разыскивается УФСИН РФ по Владимирской области (конкретно – по г. Гусь-Хрустальный). Сейчас нарушитель находится под арестом, проводится проверка. Кстати, в салоне «копейки» с водителем находился его 19-летний приятель.