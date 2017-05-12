Во Владимире появится собакодром из покрышек

«Это собачья площадка неклассической конструкции, – объяснила автор идеи, зоопсихолог Полина Артюх. – Там нет традиционной полосы препятствий, которую должны научиться преодолевать собаки для сдачи экзаменов по общему курсу дрессировки. Зато там есть универсальные снаряды, которые подойдут для псов любых пород: от йоркширского терьера до немецкой овчарки, не говоря уже о метисах любых размеров и характеров. Мы назвали его так по аналогии с автодромом, где водители отрабатывают навыки управления автомобилем. На собакодроме совершенствуется взаимопонимание между хозяином и его собакой».

Те, кто гуляет со своими питомцами в старых садах у Дворца творчества юных, смогут с пользой провести на собакодроме время. Пока четвероногий питомец увлеченно выполняет упражнения, он не сможет шарить в кустах, драться, облаивать прохожих, гонять кошек и птиц, искать других приключений. Зато в процессе занятий он станет послушнее и умнее.

Площадка будет собрана руками добровольцев из старых покрышек. А это, между прочим, вторая жизнь для полусотни отработанных шин. На собакодроме появятся сложный бум с петлями, тоннель, череда барьеров и другие снаряды.

«В зависимости от выбора упражнений, собакодром может способствовать развитию у собаки любых нужных хозяину качеств, – говорит Полина Артюх. – Можно подкорректировать самооценку животного в обе стороны, можно повысить дисциплину или научить питомца принимать самостоятельные решения. Площадка удобна для развития и дрессировки щенков. А еще там есть всё для коррекции поведения и психики, реабилитации после травм, адаптации к новому хозяину животных из приюта».

На субботнике будут не только строить собакодром, но и убирать мусор, накопившийся в садах ДТЮ за зиму. После состоится уже традиционный массовый пикник. В поддержку идей разумного потребления и возрождения культуры городских пикников организаторы предлагают отказаться от использования одноразовой посуды и принести с собой любимую кружку.

Начало арт-субботника – 13 мая в 12-00.