В Вязниках из-за санкций выиграли ткачи и швеи

Доля продукции текстильных и швейных предприятий в общем обороте промышленного производства Вязниковского района довольно круто пошла вверх. Как проинформировали в райадминистрации, по итогам 2016 года этот показатель составил 122 % относительно уровня 2015-го.

Объём отгруженной продукции предприятиями текстильной и швейной отрасли в минувшем году достиг внушительного значения в 1,5 млрд рублей, причем в денежном выражении рост также превысил 120 %.

Сегодня активно развивает производство «Вязниковская швейная фабрика», а у текстильщиков особенно перспективным считается производство нетканых материалов. «Нетканкой» занимаются «Предприятие нетканых материалов» в городе Вязники, ведущее историю с «Сеньковской мануфактуры» и ООО «Технопласт» в деревне Серково Вязниковского района, выпускающие геотекстиль – синтетическое полотно, востребованность которого растет год от года. В 2016 году рост производства нетканых материалов на этих предприятиях составил 113 %.

Таким образом, Вязниковский район, развивая различные отрасли промышленности, в том числе машиностроение и приборостроение, возрождает и традиционные для этого края отрасли. Во многом такой рост по текстилю стал возможен из-за нынешнего валютного курса в стране и политики санкций по отношению к России.

Текстильная и швейная промышленность длительное время являлась основой экономики города Вязники и Вязниковского района. Вязниковская слобода во многом преобразилась в уездный, а потом и районный центр, благодаря развитым там текстильным и ткацким производствам (там шили паруса еще для флота Петра Великого).

За счет возникновения фабрик данного профиля возникли несколько поселков Вязниковского края. Не случайно, нынешний микрорайон «Север» города Вязники прежде именовался «Красный Текстильщик», а другой микрорайон до сих пор носит название «Текмаш» по прежде действовавшему там заводу «Текмашдеталь», выпускавшему детали для текстильных машин.

Однако с начала «лихих 90-х» легкая промышленность там, как и почти повсеместно в России, оказалась в упадке, целый ряд предприятий закрылись или же существенно сократили производство.

И вот теперь, несмотря на экономический кризис, а, скорее, даже благодаря ему, происходит наращивание сил в этих традиционных для Вязников и Вязниковского района секторах экономики.

Фото: http://st.vkonline.ru/image/abc9c6ab-fa80-4f7e-9d60-0148b689565e.jpg