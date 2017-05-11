Владимирское УФАС сообщает

10 мая 2017 года заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление по делу № А-306-03/2017 о привлечении должностного лица Управления муниципальным имуществом г.Владимира к административной ответственности за совершение правонарушения по части 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде наложения штрафа в размере 15 000 рублей.

Основанием к возбуждению дела явилось решение Комиссии Владимирского УФАС России от 28.02.2017 по делу, в котором зафиксирован факт нарушения Управлением муниципальным имуществом г.Владимира пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в отказе во включении в договор аренды мест на муниципальных опорах для размещения волоконно-оптических линий связи, заключенный между Управлением муниципальным имуществом г Владимира и ООО «Владинфо», объектов заявителя.