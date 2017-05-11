Жалоба ООО «Рифарм М» на действия комиссии признана необоснованной, однако, заказчику выдано предписание о внесении изменений в документацию

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Рифарм М» на действия комиссии по осуществлению закупки путем проведения электронного аукциона на поставку лекарственных препаратов для нужд ГБУЗ ВО «Курловская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку ООО «Рифарм М», так как по лекарственной форме лекарственный препарат, предложенный обществом к поставке, полностью удовлетворял потребность заказчика.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобы ООО «Рифарм М» по доводам, изложенным в ней, необоснованной и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Владимирское УФАС России