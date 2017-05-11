Жителям Суздаля впору получать аусвайс

Не успел затихнуть скандал с платной горкой у Кремлевского вала («Призыв» рассказывал об этом еще в феврале), как возник новый конфликт. Директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев сделал жителям и гостям города сюрприз на День Победы. 5 мая этого года было подписано распоряжение, согласно которому платным стал вход на территорию Суздальского кремля.

Главные деревянные ворота в Кремль закрыли, попасть внутрь можно было через узкую калитку со стороны Каменки. Там же установили кассу. Ценник такой: 50 рублей для взрослого человека, 30 рублей для льготников (учащихся и студентов с 16 лет, пенсионеров и членов Российского военно-исторического общества) .

Люди, успевшие побывать в Суздале в минувшие выходные, рассказывают, что за доступ на территорию Кремля заставляют платить не только тех, кто хочет прогуляться по валу или сфотографироваться на фоне деревянной Никольской церкви. Даже если человек направлялся в расположенный здесь же ресторан «Трапезная», или хотел воспользоваться общественными туалетами (которые по-прежнему остались платными) – с него все равно требовали «входной» полтинник.

Для рядовых сотрудников ВСМЗ распоряжение начальства стало таким же шоком, как и для горожан.

Сегодня музей-заповедник разослал пресс-релиз, в котором довольно невнятно объяснил причины нововведения. «Ежегодно Владимиро-Суздальский музей-заповедник тратит значительные средства, в том числе и внебюджетные, на содержание, благоустройство и охрану территории и памятников кремля, – сообщил заместитель генерального директора по хозяйственной работе Евгений Сахнов. – В 2017 году за счет собственных средств мы планируем провести ремонт пешеходных дорожек, ступеней входных лестниц, участков отмостки, а также привести в порядок газоны и установить новые скамейки на территории этого объекта».

Также в музее рассказали, что платный вход был сделан в «тестовом режиме», только в период с 6 по 9 мая. «Станет ли вход на территорию Кремля платным на постоянной основе – вопрос открытый. При любом решении руководства он останется бесплатным для льготной категории граждан, в том числе, и для жителей города Суздаль», – сообщается в пресс-релизе.

При этом указано, что горожане могут бесплатно попасть на территорию Кремля «при предъявлении документа с указанием постоянной или временной регистрации в Суздале». Примерно такие же условия были озвучены для бесплатного доступа на Кремлевскую горку. Не получится ли так, что в скором времени жителям города, выходя из дома, придется проверять не только ключи-телефон, но и паспорт.

Ну, или городские власти придумают им какой-нибудь аусвайс вроде «карты горожанина».

Фото: https://vk.com/vsuzdale?z=photo-4246046_456239970%2Fwall-4246046_7502