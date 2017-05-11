Владимирец дал «путёвку в жизнь» Фёдору Шаляпину

В Москве вышла в свет книга «Золотое сердце и слава русской сцены. Михаил Михайлович Карякин», посвященная выросшему во Владимире выдающемуся оперному певцу Большого и Мариинского театров. Это издание представляет собой цветной альбом с множеством редких иллюстраций.

Сведения о судьбе и творчестве Михаила Карякина и его семье собраны из различных, в том числе архивных источников. Авторами-составителями книги стали родственники певца – правнучка и праправнучка младшего брата Михаила Михайловича Карякина (не женатого и не оставившего потомства) владимирского чиновника Валериана Михайловича Карякина.

Певец-бас Михаил Карякин, обладавший могучим голосом уникального тембра, принадлежал к одному из древнейших владимирских родов, представители которого проживали во Владимирском крае еще с 1480-х гг. В Камешковском районе до сих пор существует деревня Карякинская и остановочная платформа «Карякинская» Горьковской железной дороги.

Землями в тех местах Карякины владели еще во времена великого князя Ивана III – деда Ивана Грозного. Кроме того, им с начала XVII века принадлежало село Лемешки нынешнего Суздальского района, а с XVIII столетия – деревня Сенино в нынешнем Ковровском районе.

С трёхлетнего возраста Михаил Карякин-младший жил во Владимире. Он окончил Владимирскую губернскую гимназию с золотой медалью (во время учебы увлекался пением и дирижировал гимназическим хором), а затем продолжил образование на медицинском факультете Московского университета. Но, получив диплом лекаря, врачом в итоге так и не стал, так как любовь к пению и музыке взяли верх, и Карякин поступил в Московскую консерваторию.

Там он учился вместе со своим земляком и дальним родственником Сергеем Танеевым – будущим выдающимся композитором, с которым был хорошо знаком. В 1878 году Михаил Карякин дебютировал в Большом театре в Москве, а потом в 1878-1897 гг. в качестве профессионального певца выступал на сцене Императорского Мариинского театра в Петербурге, в то время главного театра страны, причем в 1880-м прошел стажировку в Италии.

Его лучшей партией считалась роль Ивана Сусанина в опере «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Всего же в репертуар Карякина входили 38 опер. В частности, во время премьеры «Князя Игоря» А. П. Бородина он первым исполнил партию хана Кончака.

Как великолепного певца, Карякина очень ценили многие композиторы, в том числе великий Петр Чайковский. После исполнения партии Кичиги в опере Чайковского «Чародейка» Петр Ильич подарил певцу свою фотографию с надписью: «Превосходному Кичиге от благодарного автора».

Музыкальный критик Эдуард Старк, умерший в 1942 году в блокадном Ленинграде, писал: «У Карякина был настоящий бас profundo большого диапазона, красивого тембра и поражающей мощности, волна его голоса лилась свободно, широко, наполняя собой весь зрительный зал».

Именно Карякин, будучи уже именитым певцом, дал путёвку в жизнь молодому и не слишком тогда известному Федору Шаляпину. Сам гений позже так описал эпизод, благодаря которому в 1895 году началась его успешная оперная карьера:

«Сезон мой в Мариинском театре приходил к концу, а я ничего еще не «свершил». С печалью я глядел на близкий закат бесплодного сезона. Я был близок к малодушной потере веры в мое дарование. Как вдруг, в самый последний день сезона, товарищ по сцене – истинный товарищ, каких в жизни встречаешь, к сожалению, слишком редко, – доставил мне случай блеснуть первым большим успехом. В то время довольно часто ставили «Русалку». Хотя дирекция была осведомлена, что роль Мельника я знаю хорошо и много раз с успехом пел ее в Тифлисе, но роли этой мне ни разу, ни в одном спектакле не предложили. Бас Карякин был назначен петь Мельника и в этот последний спектакль сезона. Зная, как горячо я мечтаю о роли Мельника, милый Карякин в последнюю минуту притворился больным. Дублера у него не случилось. Дирекция, скрепя сердце, выпустила на сцену меня. «Последний спектакль – бог с ним, сойдет как-нибудь».

Этот захудалый, с третьестепенными силами, обреченный дирекцией на жертву, последний спектакль взвинтил публику до того, что она превратила его в праздничный для меня бенефис. Не было конца аплодисментам и вызовам.

Один известный критик впоследствии писал, что «в этот вечер, может быть, впервые полностью открылось публике в чудесном произведении Даргомыжского, в трагической глубине его Мельника, каким талантом обладает артист, певший Мельника, и что русской сцене готовится нечто новое и большое. Естественно, что после этого нечаянного успеха взглянула на меня несколько более благосклонно и дирекция».

Михаил Карякин нередко приезжал во Владимир, где участвовал в спектаклях и концертах, являлся почетным членом владимирского «Общества любителей музыкального и драматического искусства», созданного в 1888 году. Он поддерживал дружеские отношения со многими семействами, имел в губернии много родни. Известный столичный певец охотно выступал на благотворительных концертах и вечерах, пел на сельских праздниках и в частных собраниях.

Тем неожиданнее стала для его земляков трагическое известие: в январе 1897 года Михаил Карякин, человек могучего телосложения и на вид совершенно здоровый, скоропостижно скончался в Петербурге от разрыва сердца всего лишь 46-летнем возрасте.

Как выяснилось потом, врачи, поставив диагноз «аневризм аорты», предупреждали артиста, что пение в опере, где требуется известное напряжение, для его организма гибельно. Однако, будучи сам врачом, и сознавая опасность своей болезни, Карякин до последнего дня не покидал сцену, не мысля жизни без оперного искусства.

Могила певца до сих пор сохранилась на кладбище Александро-Невской лавры. Исследователями русской оперы подсчитано, что Карякин только в Петербурге выходил на сцену 856 раз, выступив в 45 различных ролях.

…Вышедшая в Москве книга – едва ли не первая о Михаиле Карякине, биография и творчество которого заслуживают дальнейших исследований и новых публикаций. Для Владимирского края этот незаслуженно полузабытый певец – не меньшая величина, чем его родственник, однокашник и современник композитор Танеев.

Имя Карякина обязательно должно быть увековечено во Владимире – городе его детства и юности. О выдающемся певце и его семье, об их владимирских корнях необходимо выпустить отдельную книгу.