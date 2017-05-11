Ветеран не дождался дня Победы

Владимир Волгин родился в 1923 году в деревне Лопухино Владимирской губернии (ныне Собинского района Владимирской области).

Когда началась война, он ушел на фронт вместе с тремя своими братьями. Лейтенант Александр Волгин пропал без вести под Ельней, майор Андрей Волгин погиб при освобождении Будапешта в 1945 году (его письма на родину хранятся в Государственном архиве Владимирской области), Константин Волгин умер в конце 1940-х на родине, так и не оправившись от тяжелого ранения, полученного под Ржевом.

Сам Владимир Волгин участвовал в боях под городом Орлом, в составе механизированной мотострелковой бригады сражался под Тулой, участвовал в сражениях на Курской дуге. Трижды был ранен. После тяжелого ранения у села Каменка Липецкой области летом 1943 года и сложной операции, Волгин был комиссован и вернулся в родную деревню Лопухино.

После войны работал на руководящих должностях в Улыбышевском сельсовете и на Коняевском заводе. С 1972 года Волгин трудился на ОКБ “Радуга”. На пенсии ветеран деятельно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а так же активно сотрудничал с историками и краеведами.

Владимир Васильевич Волгин скончался 5 мая, на 95-м году жизни. Он был похоронен на кладбище села Буланово Собинского района Владимирской области. Приносим соболезнования родным и близким ветерана.