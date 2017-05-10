У Tele2 новые роуминг-партнеры в Европе и Латинской Америке

В Германии абоненты компании теперь могут пользоваться услугами международного роуминга и в сети T-Mobile.

На Фарерских островах и в Германии клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту входящего или исходящего вызова на номера СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется путешественнику в 6 рублей. Стоимость высокоскоростного мобильного интернета на Фарерских островах и в Германии составит 25 рублей за мегабайт.

Tele2 предоставляет своим клиентам выгодный автоматический роуминг и в Панаме. Абонент заплатит 65 рублей за минуту звонка на все направления. Стоимость исходящих SMS и MMS составит 12 рублей, а один мегабайт обойдется в 50 рублей.

Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. С помощью опции «Интернет за рубежом» на Фарерских островах и в Германии можно скачать 10 Мб интернет-трафика за 100 рублей в сутки, а тот же объем данных в Панаме – за 300 рублей в день.

С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах, предоставляемых Tele2 в роуминге, можно ознакомиться на официальном сайте компании.