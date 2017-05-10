Владимирцы посоревнуются в сборе макулатуры

Участниками конкурса могут быть коллективы предприятий и организаций города.

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При этом есть условие. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно собрать не менее 50 кг макулатуры

О необходимости вывоза бумажных отходов следует сообщить по телефону 42-26-27  или по электронной почте vmovpp@yandex.ru с пометкой (на конкурс по сбору макулатуры). Заявки на участие в конкурсе можно подать до 28 мая.

Победителем конкурса станет тот, кто сдаст максимальное по весу количество макулатуры. Все участники будут отмечены дипломами. Победители ждут призы.

Конкурс по сбору макулатуры посвящен Году экологии в России.

Фото: http://img.anews.com/media/posts/images/20160620/49000701.jpg

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