Назад в будущее

Владимирская мэрия приняла решение о возрождении информационных стендов, которые лет 30-40 назад стояли на каждой улице, у многих административных и общественных зданий, предприятий, транспортных остановок.

Чаще всего за стекло размещали газеты: во Владимире это, как правило, были «центральные» издания «Правда» и «Известия», а также областное – «Призыв». Теперь вывешивать хотят разного рода объявления, анонсы мероприятий, призывы к участию в общественно-полезной работе.

Остановившись возле стендов, жители города будут узнавать о грядущих дворовых праздниках, локальных концертах и массовых гуляньях.

Комитеты по территориальному самоуправлению (КТОСы), которые, собственно, и устраивают данные праздники, будут использовать наглядную агитацию для того, чтобы соседи снова стали плотнее общаться и, как говорили герои фильма «Москва слезам не верит», начали дружить семьями и домами.