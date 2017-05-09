Заводы Владимира вновь вспомнили своих солдат

На шествие, которое в день Победы проходит от Дома культуры молодежи до Князь-Владимирского кладбища, пришли представители заводов «Автоприбор», «Точмаш», ВХЗ, а также гимназии №3. Они принесли портреты не только ветеранов своих семей, но незнакомых им работников предприятий – кто ушел на фронт прямо с завода или от школьной парты. Некоторые из них сгинули навсегда в огне Великой Отечественной войны, другим повезло вернуться и домой, и на прежнюю работу. У многих из них во Владимире не осталось родственников. Но их имена не забыты.

Это шествие — не такое массовое, как парад на проспекте Ленина, но многие владимирцы годами приходят именно сюда. «Мне кажется, там более официальная атмосфера, а здесь она душевнее, – поделилась с «Призывом» пенсионерка Валентина Горелова. – Тут нет военной техники, но нет и давки. Я считаю, очень хорошо, что у владимирцев есть выбор, куда пойти».

У Князь-Владимирского кладбища, ставшего финальной точкой шествия, прошел митинг памяти погибших, после собравшиеся понесли венки и цветы к Вечному огню, а также на могилы солдат, умерших от ран в госпиталях города. К открытому в 2015 году мемориалу в память о детях, погибших в годы Великой Отечественной, несли не только цветы, но и мягкие игрушки.

После окончания церемонии пришедшие могли послушать артистов и угоститься чаем и кашей из полевой кухни.