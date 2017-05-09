Оскар принес владимирцу «золото»

Впрочем, совсем без снега на соревнованиях не обошлось: он выпал на второй день. Хотя четвероногим участникам — собакам породы хаски и маламут — такие капризы погоды даже понравились: они любят холод. А вот хозяевам пришлось хуже: некоторые в качестве спортивной одежды взяли с собой легкие трико или даже шорты. «Ничего страшного, кто быстро двигается, тот не мерзнет», – говорили они. Кстати, у многих результаты забегов второго, холодного дня, оказались лучше, чем первого — солнечного и довольно теплого.

Участникам соревнований надо было пройти проложенную в лесу четырехкилометровую трассу — на велосипеде, скутере, карте или бегом. «На самом деле человек и собака здесь равноправны, – рассказал «Призыву» Виктор Романюк, организатор соревнований. – Собака должна не просто бежать где-то рядом, а тянуть постромки, чтобы ее хозяин мог двигаться быстрее. Человек, в свою очередь, тоже должен помогать собаке, не быть для нее простым грузом. Кроме того, человек должен быть для собаки непререкаемым авторитетом, иначе она не будет стараться. А подгонять собаку у нас можно только голосом: никаких хлыстов, никакого физического воздействия. Кто умеет взаимодействовать таким образом, те и побеждают».

На соревнования приехало около ста участников со всей Центральной России. Владимирскую область представляли трое спортсменов, и все они выступили удачно. Ярослав Поляков и Константин Волкович заняли второе и третье место в категории «карт — четыре собаки». Владимир Морыганов и хаски Оскар завоевали «золото» в байкджоринге (в этой дисциплине собака тянет велосипедиста).

Как стало известно «Призыву», соревнования по бесснежным видам ездового спорта будут проводиться во Владимирской области регулярно — следующий турнир назначен на октябрь.