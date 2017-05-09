После «сухой» игры владимирцы поднялись на ступеньку выше

В матче первенства России среди клубов Профессиональной футбольной лиги соперником торпедовцев была команда столичного футбольного клуба «Строгино».

Перед этим поединком гости занимали одиннадцатую строчку в турнирной таблице группы «Запад», а хозяева занимали восьмое место, опережая москвичей на 8 очков. Эта разница предопределила сюжет данного матча.

На всем его протяжении хозяева уверенно владели инициативой и контролировали мяч. Уже на первых минутах несколько опасных навесов в штрафную площадку полузащитника «Торпедо» Ильи Зинина едва не завершилась взятием ворот. На 13-й минуте капитан хозяев Иван Каратыгин головой попытался завершить навесную передачу Сергея Волосяна с углового.

Время шло, атаки торпедовцев продолжались, а счет так и не менялся. Особенно опасный момент у ворот москвичей возник в конце первого тайма, после массированной атаки хозяев. Владимирец Алан Боллоев бил едва ли не в упор, но угодил мячом в бросившегося навстречу ему вратаря москвичей Вячеслава Григоряна.

После перерыва заметно активизировались и гости, в результате чего атаки пошли на встречных курсах. К счастью оборона хозяев, в тех моментах, когда соперник атаковал, действовала надежно.

А завершающим ударам футболистов «Торпедо», по-прежнему, не хватало точности. Близок к успеху был Иван Каратыгин, когда головой завершал навес Ильи Зинина с углового, но на удар удачно среагировал голкипер гостей. Дальние удары торпедовцев Александра Заикина, Ильи Зинина, Андрея Гладышева и других их партнеров стабильно шли выше ворот. Особенно коварным для гостей стал штрафной удар Сергея Шалина, который отразила штанга ворот москвичей.

В итоге матч так и завершился нулевой ничьей. Главный тренер торпедовцев Александр Акимов заявил, что игра команды его устроила, а вот болельщиков едва ли устроила столь не результативные действия владимирских футболистов. И тем не менее, эта ничья позволила нашим землякам подняться на седьмое место в турнирной таблице.

Фото: Петр Соколов