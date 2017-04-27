В бывшем Стародубском княжестве сменилась власть

В Клязьминском сельском поселении Ковровского района закончился срок полномочий главы МО «Клязьминское» 55-летнего Юрия Коростелева. Теперь, поскольку в этом сельском муниципальном образовании принята иная модель управления, «Клязьминским» будут управлять глава – председатель местного Совета народных депутатов и глава администрации сельского поселения.

Главу МО «Клязьминское» депутаты уже выбрали. Совет и территорию возглавила 63-летняя Вера Олудина – заведующая филиалом районного дома культуры в поселке Достижение. А на замещение главы сельской администрации объявлен конкурс. Пока заявлений от желающих занять это место не поступало, но, очевидно, кандидаты объявятся в самое ближайшее время, так как срок подачи – до 29 апреля.

Рассмотрение заявлений конкурсной комиссией пройдет уже в первую неделю мая сразу после праздников. Как стало известно из неофициальных источников, прежний глава Юрий Коростелев участвовать в выборах сити-менеджера не намерен и пока решил отдохнуть, так как несколько лет подряд не был в отпускае.

Чем он собирается заняться в дальнейшем, пока неизвестно. До прихода на пост главы он работал главным агрономом в сельхозпредприятии «Родник», а жительствует в деревне Карики Ковровского района. Возможно, фактическая смена власти в поселении – следствие того, что далеко не все в «Клязьминском» были удовлетворены работой прежнего главы.

Кроме того, Коростелев избирался при активной поддержке прежнего главы Ковровского района Александра Клюшенкова, который покинул свой пост в марте 2015 года.

Опять-таки из неофициальных источников известно, что, скорее всего, реальным кандидатом в руководители местной исполнительной власти станет один из сотрудников сельской администрации.

МО «Клязьминское» занимает обширную территорию в восточной части Ковровского района общей площадью более 510 квадратных километров, значительная часть которой покрыта лесами. Сельское муниципальное образование объединяет 61 населенный пункт с общим населением почти в 5 тысяч человек.

В «Клязьминском» почти нет промышленных производств, зато успешно работают несколько сельхозпредприятий, имеются богатые охотничьи угодья, действуют несколько охотохозяйств, а также известная областная здравница санаторий имени Н. С. Абельмана.

В селах и деревнях много дачников, в числе которых известные в Коврове и районе люди. Центром поселения является историческое село Клязьминский городок – бывший удельный город Стародуб-Кляземский, который в июне 2017 года отметит свое 865-летие.

На фото: Ю. Коростелев (справа) и А. Клюшенков на одном из мероприятий