Состоялось годовое Общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2016 года

26 апреля 2017 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ. На собрании присутствовало более 1080 акционеров и представителей акционеров банка с учетом заочных участников.
Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:
- Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
- Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
- О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
- Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования. С учетом заочного голосования, электронный бюллетень заполнило 592 акционера.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.
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