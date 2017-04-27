Состоялось годовое Общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2016 года

26 апреля 2017 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ. На собрании присутствовало более 1080 акционеров и представителей акционеров банка с учетом заочных участников.

Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:

Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО). Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2016 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО). Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО). Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО). Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО). Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).

Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования. С учетом заочного голосования, электронный бюллетень заполнило 592 акционера.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

