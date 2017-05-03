Во Владимире «Глобус» обрастёт домами и торговыми центрами

В областном центре прошли публичные слушания по проекту планировки территории в районе улицы Куйбышева и Суздальского проспекта. Речь идет об огромном участке земли, который не занят жилыми строениями и не граничит с уже заселенными микрорайонами.

По расчётам заказчиков, проект в администрации Владимира утвердят до конца года. Члены градостроительного совета его уже одобрили после ряда корректировок – теперь дело за чиновниками.

Строительство планируют начать в 2018 году. Параллельно станут строить торговые центры и жилые дома. Напротив гипермаркета «Глобус», за автозаправочной станцией возведут торговый центр площадью 16 тысяч квадратных метров и многофункциональный торгово-развлекательный центр с большой детской досуговой зоной общей площадью 54 тысячи квадратных метров.

Отдельный земельный участок отведен под обустройство парковок перед центрами. По соседству будет жилой квартал: семь высоток, детские и спортивные площадки, стадион, сквер, а также отдельно стоящий детский сад на 80 мест.

В отличие от активно застраивающегося микрорайона Сновицы-Веризино и от проекта жилого микрорайона около водохранилища на Содышке, где дворовые территории очень скромны, этот проект предельно выдержан: есть земля и для парковок с детскими объектами, и для торговых комплексов.

Лишь бы на стадии реализации проекта не произошел сбой и не повторился типичный сценарий всех владимирских застройщиков, когда – после корректировок – все свободные метры занимают высотные жилые дома в ущерб парковкам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: https://10.globus.ru/img/history/2008/2.jpg