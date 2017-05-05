Змеи облюбовали «гадюшник» у трассы М7

Недавно был обнародованы результаты мониторинга численности природных группировок гадюки обыкновенной во Владимирской области. Исследование проводили сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б. М. Житкова.

Однако в их информации оказалось несколько досадных ошибок. Например, долину реки Има почему-то поместили в Ковровский район, хотя эта речка начинается в Гусь-Хрустальном районе и впадает в реку Судогду в Судогодском районе.

А еще в растиражированной информации от ВНИИ им. Житкова про змей было указано, что из так называемого «стёпанцевского очага» в Вязниковском районе – участка с аномально большим числом змей близ поселка Степанцево, гадюки мигрируют по долине реки Тары в соседний Ковровский район: «Верховья р. Тары соприкасаются со «стёпанцевским очагом» и в благоприятные сезоны могут служить естественным коридором расселения змей в северо-восточном направлении в окрестности п. Нового».

Эта новость оказалась неприятной неожиданностью для жителей поселка Новый Ковровского района с населением почти в 900 человек. Этот поселок является центром Новосельского муниципального образования, там расположены средняя школа и детский сад. Ранее гадюк вокруг этого поселка практически не встречали, а тут ученые люди объявили, что, мол, рядом – «гадюшник»! Неудивительно, что люди напугались. И на майские праздники некоторые просто не пошли в лес на отдых.

Впрочем, оказалось, что знатоки герпетологии (так называется наука о земноводных, в том числе о змеях) не сильны в географии. Они перепутали поселок Новый с селом Новое того же Ковровского района.

Село Новое как раз и находится у реки Тары на границе Ковровского и Вязниковского района, и оттуда по прямой через лес до Стёпанцева с его змеиным «очагом» сравнительно недалеко. Посёлок же Новый расположен за несколько десятков километров оттуда сравнительно неподалеку от Коврова, и его жителям гадюки не угрожают.

А вот в селе с похожим названием рассказывают о местном змеином «очаге» наподобие стёпанцевского. Находится он у федеральной трассы М7 «Волга» примерно на 262 километре по направлению от Москвы, с северной стороны напротив поворота на Новое, куда от речки Тары вдоль проселка ведут заполненные водой канавы, не пересыхающие даже в летний зной.

Там у шоссе находится площадка для отдыха со скамейкой, где постоянно останавливаются для того, чтобы перекусить и размять ноги водители проезжающих авто, по большей части из других регионов, обычно даже не подозревающие о грозящей опасности. Ходят слухи, что уже несколько раз змеи там нападали на людей, причем будто бы одного из пострадавших даже пришлось срочно доставлять в больницу.

Местные жители никогда в том месте не только не отдыхают, но по данному участку стараются вообще не ходить. Возможно, там стоит установить предупреждающий дорожный знак «Осторожно, змеи», призывающий к бдительности и запрещающий остановку маин.

Фото: http://www.dela.ru/media/gadyka620-189845.jpg