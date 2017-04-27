Майские пенсии выплатят раньше

Сообщается, что жители области будут получать майские пенсии в соответствии с ежемесячным графиком. С 3 мая предприятия федеральной почтовой связи начнут осуществлять доставку пенсий и других выплат.

Те, кто получает пенсии и пособия 9 числа каждого месяца, получат их в мае досрочно, но не более чем за 1 день до даты выплаты по графику, то есть 8 мая.

Отделение ПФР по Владимирской области обращает внимание на то, что в графике выплат пенсий в отдельных территориях региона возможны изменения.

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