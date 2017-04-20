Во Владимире машинам не дадут пустить корни

Во Владимире брошенные автомобили становятся всё большей проблемой. Её обсудили сегодня на комитете по местному самоуправлению в городском Совете.

– Брошенные машины занимают парковочное место, мешают уборочной технике, наносят ущерб экологии, – перечислил вред от ржавеющих «железных коней» депутат Шамиль Хабибуллин. – Многие автомобили стоят годами. На землю попадает моторное масло, резина гниет и вырабатывает вредные вещества. Нам просто необходимо найти механизм, позволяющий эвакуировать такие авто подальше от городских улиц.

Его поддержали и другие депутаты. Заместитель главы города Лариса Пышонина и депутат Светлана Скитович в один голос заявили, что такие автомобили не менее опасны, чем те самые «оставленные вещи», о которых нужно сообщать «куда следует»

– Кто знает, что может быть внутри таких машин? Там могут делать «закладки», могут положить взрывчатое вещество!

Депутаты пришли к выводу, что следует внести поправки в городские правила благоустройства. В частности, устранить имеющиеся «лакуны» законодательства. Сейчас чиновники могут вызвать эвакуатор и отправить на штраф-стоянку только тот автомобиль, который либо стоит под запрещающими знаками, либо на него есть заключение от ГИБДД, подтверждающее, что тот разукомплектован.

Но инспектора не спешат давать такие справки. Администрации районов города частенько направляют в ГИБДД заявки на проверку брошенных авто. Самый распространенный ответ – отсутствие владельца. Из-за несоответствия формулировок нет законного основания для эвакуации автомобилей. За первый квартал 2017 года с улиц Владимира убрали всего 22 брошенные машины. А в действительности их в разы больше.

Ещё хуже обстоят дела с машинами без госномеров, которые не нарушают никаких правил дорожного движения. На поиск собственника уходят месяцы, и даже после обнаружения никакие штрафы ему не грозят – для этого нет законодательной базы.

Помощник прокурора города Алексей Колосов сообщил депутатам, что, в принципе, административные рычаги воздействия для борьбы с брошенными автомобилями у муниципалитета есть. Администрация может подать в суд и признать такие машины бесхозяйными, после чего вывезти их на утилизацию. Но для этого в штате администрации должны быть дополнительные юристы, а в бюджете – деньги на эвакуацию. Ни того, ни другого у администрации сейчас нет.

Привычными методами запретов предложил действовать зам. главы администрации Октябрьского района Александр Цыганский:

– Мы подготовили 45 адресов, где необходимо установить знаки, запрещающие парковку по чётным и нечётным дням месяца. Если это сделаем – разгрузим внутриквартальные дороги.

Но у каждой брошенной машины знак не поставишь. К вопросу надо подходить комплексно. Поэтому депутаты горсовета решили создать рабочую группу при главе города и привлечь к обсуждению инспекторов ГИБДД, депутатов ЗС области, чиновников города. И там уже сформировать конкретные предложения.

Фото: http://vsemetri.com/files/posts/2015/10/561cfe5ce1c57.jpeg