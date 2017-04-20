Во соцсетях появилась фотография от жительницы Владимирской области с любопытным стихотворением, которое её ребенку дали выучить в детском саду. Помимо прочего в нём были такие сроки:

Книжки новые, тетрадки,

И костюмчик классный сшит,

Чтобы было все в порядке,

Папа в банке взял кредит.

Именно так, по мнению воспитателей детского сада, должен был выступить на выпускном утреннике будущий первоклассник.

Родителям идея не понравилась, о чем они и рассказали в интернете.

Как выяснилось, эти рифмованные строки – не владимирское изобретение. Их автором является Инесса Агеева из Воронежа. Помимо стихов и частушек она написала несколько книг для школьников.

О себе молодая детская писательница рассказывает следующее: “В процессе усиленного воспитания своих двух деток переквалифицировалась из инженера-программиста в автора методической литературы по игровым методам обучения и организации детского досуга. Нашу Школу прекрасно знаю и как бывшая хорошая ученица, и как активная родительница, и как дочь замечательного учителя математики – моей мамы”.

“Призыву” сложно судить, насколько “прекрасно” знает Школу Инесса Агеева. Как бы то ни было, вряд ли стоит вкладывать такую правду жизни в неокрепшие умы школьников и тем более вещать об этом на утренниках. Похоже, с нами солидарны и федеральные коллеги. Сегодня на всю страну об это истории рассказал Life.ru.

Кстати, интернет-пользователи посоветовали матери ребёнка отказаться учить эти стихи или переделать концовку. Кто-то иронично предположил, что банки спонсируют воспитательниц, чтобы те, в свою очередь, привели к ним новых клиентов.