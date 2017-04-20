Директор ковровской школы привлечена к административной ответственности

Директор МБОУ средней общеобразовательной школы №22 г.Коврова привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3000 рублей

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Заместитель руководителя Владимирского УФАС России  рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении должностного лица заказчика – директора МБОУ СО школы №22 г.Коврова по признакам нарушения частей 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Из данных материалов дела следует, что решением по делу о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок было установлено, что в аукционной документации на поставку учебников и учебных пособий, вместо  фактического наименования издательства: ООО «Издательство БИНОМ Лаборатория Знаний», указано ООО «Издательство БИНОМ Лаборатория Базовых Знаний».

Следовательно, вышеуказанное требование к товару в аукционной документации составлено необъективно, не в соответствии с действующим законодательством (в частности, с нарушением стати 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок).

Рассматриваемая документация  об электронном аукционе утверждена директором МБОУ СО школы №22 г.Коврова.

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России установил в действиях должностного лица состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела,  заместитель руководителя Владимирского УФАС  России  признал  директора МБОУ СО школы №22 г.Коврова виновной в совершении административного правонарушения и привлек  к административной ответственности  в виде административного штрафа в размере 3000 рублей  в доход бюджета.

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