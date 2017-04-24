Водитель сбил насмерть велосипедиста и утащил велосипед в лес

Предположительно, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. На 30-м километре дороги Киржач – Александров неизвестный водитель сбил 39-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался на месте. Видимо, виновник аварии оттащил тело в кювет. Там оно было найдено вчера в полдень. Велосипед же инспекторы обнаружили в лесу, в 90 метрах от проезжей части. Кто совершил данное преступление, пока неизвестно.

Всего же за последние три дня во Владимирской области произошло 16 ДТП, в результате которых 20 человек получили ранения и один погиб.

Так, например, в пятницу в Александрове среди бела дня 23-летний водитель «Лады – Priora» сбил восьмилетнего мальчика. В результате аварии у школьника сломана нога, он госпитализирован.

В Коврове в то же время 24-летняя девушка за рулем «Фольксваген Джетта» по непонятным причинам решилась на обгон троллейбуса, остановившегося перед «зеброй». В итоге сбила 14-летнего подростка. Удар оказался несильным, у парня ушибы и ссадины.

В Муроме в четыре часа дня 30-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 73-летнего дедушку, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилому человеку оказали медпомощь на месте аварии.

Во Владимире в субботу в восьмом часу вечера водитель 34-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением и выехал на тротуар, по которому в это время шли два пешехода. В результате пострадали оба. У них многочисленные ушибы и ссадины, но оба отказались от госпитализации.

Вчера ночью в Коврове 30-летний водитель сбил 37-летнюю женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. В результате аварии у пострадавшей диагностированы закрытый перелом левого бедра и рваная рана правого бедра. Женщину доставили в больницу.